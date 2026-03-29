Susanna Gloria ha iniziato la sua attività commerciale a Latina fin dalla giovane età. La sua famiglia gestiva un grande negozio dedicato all'industria, che successivamente si specializzò in giocattoli e divenne un punto di riferimento per diverse generazioni negli anni ottanta e novanta. Oggi, l’attività si è evoluta e si trova in una nuova sede, legata al marchio Liu Jo.

"Da ragazza aiutavo mia madre nel negozio Gloria Giocattoli, ora cerco di interpretare i cambiamenti della moda femminile. Nel settore uomo è tutto diverso" La sua storia con il commercio a Latina inizia praticamente da quando era una bambina, il padre aveva un grande negozio di articoli per l'industria, poi diventato un negozio di giocattoli che tutta la generazione degli anni 80-90 ricorda a Latina: Gloria Giocattoli, ora il negozio di Liu Jo. Lei è Susanna Gloria, memoria storica del commercio a Latina e anche rappresentante dei commercianti essendo presidente di Confesercenti e dell'associazione Latina Centro. "Prima di sposare... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Susanna Gloria, dal negozio di giocattoli a Mancinelli. Ecco la storia di uno dei capisaldi del commercio a Latina

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Discussioni sull' argomento Susanna Gloria, dal negozio di giocattoli a Mancinelli. Ecco la storia di uno dei capisaldi del commercio a Latina; RETI DI IMPRESA, SODDISFAZIONE DI CONFESERCENTI LATINA; Confesercenti incontra le istituzioni: serve un piano per salvare il commercio.

Bellissima la mostra di Gloria Giuliano al Sun Space! Assolutamente da non perdere. Complimenti! - facebook.com facebook