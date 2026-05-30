Finale di Champions alle 18 e non alle 21 | perché l' inizio di Psg-Arsenal è stato anticipato

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match di Champions tra Psg e Arsenal è iniziato alle 18, anziché alle 21 come di consueto. La decisione è stata presa dalla UEFA e dal presidente Ceferin, che hanno ritenuto che giocare nel pomeriggio possa favorire una maggiore visibilità e ottimizzare le condizioni di gioco. La partita si è svolta in anticipo rispetto al normale orario serale, senza ulteriori modifiche al calendario ufficiale.

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Da sedici anni era una certezza: la finale di Champions League si disputa nella serata di un sabato tra fine maggio e inizio giugno. Da quest'anno, però, la Uefa ha optato per. l'anticipo. Così, da Psg-Arsenal di oggi a Budapest, il fischio d'inizio è fissato nel tardo pomeriggio, alle ore 18. Una novità che ha un po' confuso i tifosi di tutto il mondo, anche perché non particolarmente pubblicizzata negli ultimi mesi. Ma qual è la motivazione che ha portato la confederazione europea ad anticipare l'inizio della partita più importante dell'anno? Ufficialmente, si parla di permettere ai tifosi di vivere un'esperienza a 360° dell'evento e non soltanto legata a quello che succede nei 90' o 120' sul campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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