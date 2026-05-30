finale champions psg il calcio popolare tradito

La finale di Champions League tra PSG e un avversario non sarà trasmessa in chiaro, segnando una rottura con la tradizione di condividere pubblicamente le partite più importanti. La decisione ha suscitato reazioni negative tra i tifosi e gli appassionati, che vedono questa scelta come un allontanamento dal calcio accessibile a tutti. La partita sarà disponibile solo tramite piattaforme a pagamento, limitando la fruizione collettiva e alterando il modo in cui il pubblico segue gli eventi sportivi.

La scelta di non trasmettere la finale in chiaro segna una frattura profonda con la tradizione collettiva del calcio vissuto da tutti.. La notizia è di quelle che segnano uno spartiacque, e non in senso positivo. Per la prima volta nella storia televisiva italiana, la finale di Champions League non sarà trasmessa in chiaro. Un colpo durissimo, quasi simbolico, a quel calcio “vero, popolare, di tutti” che ha accompagnato generazioni intere. Come ha scritto Peppe Iannicelli in un editoriale che è già un grido d’allarme, “un pomeriggio amaro che distrugge, in nome del vile profitto, un altro tassello della grande passione popolare”. La finale Champions PSG, dunque, diventa un privilegio per pochi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Il PSG È IN FINALE di CHAMPIONS

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