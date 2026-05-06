PSG in finale di Champions | battuto il Bayern decisivo Dembélé nel finale

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale di Champions League dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in una partita combattuta. La squadra francese ha resistito all'assalto tedesco, mantenendo il risultato fino al recupero, quando Dembélé ha segnato il gol decisivo. Nel recupero si sono verificati anche un gol di Kane e uno di Dembélé, che hanno deciso la sfida e permesso al PSG di avanzare alla finale consecutiva.

I parigini soffrono ma resistono all’assalto tedesco e conquistano la seconda finale consecutiva. Nel recupero botta e risposta tra Kane e Dembélé Partenza shock all’Allianz Arena.Dopo appena tre minuti il Paris Saint-Germain passa in vantaggio: azione travolgente di Kvaratskheliasulla sinistra e assist perfetto per Ousmane Dembélé, che batte Neuercon un sinistro potente sotto la traversa. Un gol immediato che indirizza la partita e costringe il Bayern Monaco a inseguire fin dalle prime battute. I tedeschi reagiscono con intensità, creando diverse occasioni.Michael Olisee Jamal Musialavanno vicini al pareggio, ma trovano sulla loro strada un attento Safonov.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - PSG in finale di Champions: battuto il Bayern, decisivo Dembélé nel finale PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a DembeléOusmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida... PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminatoIl PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PSG-Arsenal sarà la finale di Champions: a fine mese si deciderà la vincitrice, in Ungheria; Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finale; Bayern Monaco-Psg, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Champions League, Bayern-Psg 1-1: Dembelé letale anche al ritorno, i francesi tornano in finale. PSG-Arsenal sarà la finale di Champions, seconda consecutiva per i parigini: col Bayern finisce 1-1Il PSG si prende la seconda finale di Champions consecutiva e affronterà l'Arsenal nell'ultimo atto della competizione ... fanpage.it Psg-Arsenal, finale di Champions League: data, orario e come vederlaTutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto della massima competizione europea per club in programma alla Puskas Arena di Budapest ... corrieredellosport.it L’ultima volta in Champions League tra Psg e Arsenal è andata così: doppia vittoria dei parigini nella semifinale di andata e ritorno del 2025. I Gunners possono prendersi la loro rivincita - facebook.com facebook Il #Psg è in finale di #Champions ma l'arbitraggio fa infuriare i social x.com