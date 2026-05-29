Calcio | quote Champions per Sisalit avanti il Psg a 1,70

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - È il momento della finalissima di Champions League, gli occhi del mondo calcistico sono tutti sulla Puskás Aréna di Budapest dove verrà assegnato il trofeo più importante della stagione. A contenderselo, il Paris Saint Germain, campione in carica che va caccia del bis dopo il trionfo con l'Inter dello scorso anno, e l'Arsenal che torna in finale dopo 20 anni e sogna di sfatare il tabù di una Champions mai vinta. In caso di vittoria degli uomini di Arteta, il calcio inglese centrerebbe uno storico en-plein di coppe, con l'Aston Villa e il Crystal Palace già trionfatori in Europa e Conference League. Superare il colosso francese però, non sarà facile, gli esperti di Sisal favoriscono infatti la squadra di Luis Enrique, a 2,35, si sale a 3,10 per il successo dell'Arsenal, il pareggio è a 3,25. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio: quote Champions, per Sisal.it avanti il Psg a 1,70

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