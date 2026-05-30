Finale Champions PSG-Arsenal | l’orario insolito e le ultimissime sulle formazioni

Stasera la finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà alla Ferenc Puskas Arena di Budapest. L’orario della partita è insolito, con inizio previsto in tarda serata. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, ma le squadre sono pronte a scendere in campo per l’ultimo atto della competizione. La partita rappresenta il momento culminante della stagione europea di calcio.

Budapest, 30 maggio 2026 - L'attesa è finalmente finita. Questa sera, la splendida cornice della Ferenc Puskas Arena di Budapest diventerà il centro del mondo calcistico per l'atto conclusivo della UEFA Champions League. Di fronte si troveranno due superpotenze europee che hanno già dominato i rispettivi confini nazionali vincendo i propri titoli in Ligue 1 e in Premier League, e che ora cercano la gloria eterna nella notte più prestigiosa. Per la prima volta nella storia della competizione, la finale vedrà contrapposte una squadra francese e una inglese. https:www.quotidiano.netvideosportchampions-league-a-budapest-si-gioca-la-finale-tra-il-psg-e-larsenal-rad9ge03 Il PSG per il bis, l'Arsenal per la storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Che schifo !!! Appena visto che la finale di Champions League PSG-Arsenal è alle 18:00 e su TV8 in chiaro è prevista in differita alle 21:00 .Nemmeno più la finale trasmettono in diretta in chiaro , spero che tutte le #PayTV falliscano male #SkyMerda rovina del x.com

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