Dove vedere la finale di Champions tra PSG e Arsenal in tv | le ultime sulle formazioni

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si svolgerà a Budapest. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con le formazioni delle squadre ancora da annunciare. Il PSG torna in finale dopo aver vinto il primo titolo europeo un anno fa con una vittoria record di 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera. La data dell’incontro è fissata per il 30 maggio 2026.

Budapest (Ungheria), 30 maggio 2026 – A un anno di distanza dal primo, storico trionfo europeo ottenuto a spese dell’Inter, battuta con un 5-0 da record a Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain si ripresenta in f inale di Champions League. Alla Puskas Arena di Budapest, questa volta, sabato 30 maggio alle ore 18 italiane (diretta su Sky Sport, streaming su Sky Go e Now e differita alle ore 21 in chiaro su TV8), i parigini se la vedranno con la sorpresa Arsenal, che non ha mai alzato al cielo la "coppa dalle grandi orecchie” ed è alla sua seconda finale della massima competizione continentale per club dopo quella persa vent’anni or sono a Saint Denis contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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¡THIERRY HENRY ESTÁ EN BUDAPEST PARA VER LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE! | PSG VS ARSENAL

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