Sabato 30 alle 21, TV8 trasmetterà in chiaro la finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC. La partita si svolgerà in Francia e sarà visibile senza costi aggiuntivi. La trasmissione prevede la diretta dell’intera gara, con commento in tempo reale. La finale rappresenta l’ultimo atto del torneo continentale di calcio maschile.

La notte che vale una stagione? La finale di UEFA Champions League arriva in chiaro su TV8 con la super sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC. Alla Puskás Aréna andrà in scena un match imperdibile: i parigini vogliono confermarsi campioni, mentre i Gunners sognano la loro prima storica vittoria.? Una finale che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Sabato 30 maggio non perdere l’appuntamento Iscriviti al canale, lascia un like e commenta il tuo pronostico. Condividi il video e vivi con noi la notte più attesa del calcio europeo Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Finale Champions 2026 su TV8 PSG-Arsenal in chiaro sabato 30 alle 21

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