La finale di Champions League 2025-2026 non sarà trasmessa in diretta in chiaro su nessuna rete televisiva gratuita. Di conseguenza, gli spettatori senza un abbonamento non potranno seguire l’evento in modo gratuito, lasciando questa possibilità solo a chi dispone di un servizio a pagamento. La partita tra PSG e Arsenal, prevista per la finale, non sarà disponibile in chiaro su TV8 o altri canali aperti. La trasmissione sarà riservata esclusivamente a chi ha sottoscritto un abbonamento a piattaforme o canali a pagamento.

La Finale della Champions League 2025-2026 non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro: gli appassionati di calcio che non sono in possesso di un abbonamento non potranno gustarsi la partita più attesa dell’anno. Il confronto tra PSG e Arsenal sarà infatti mandato in onda in tempo reale soltanto sui canali di Sky, mentre per guardare l’incontro senza dover sborsare denaro occorrerà aspettare la differita su TV8, tre ore dopo il calcio d’inizio del match che animerà la Puskas Arena di Budapest. Sky detiene i diritti esclusivi dell’atto conclusivo della massima competizione calcistica europea e ha deciso di non trasmettere la partita anche su TV8, perché non ci sono obblighi di legge: sarebbe stata tenuta a farlo soltanto in caso di presenza di una squadra italiana, come era successo lo scorso anno con l’Inter. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PSG-Arsenal si vedrà su TV8 in chiaro? C’è un’amara sorpresa per la finale di Champions League

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