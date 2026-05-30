Sono stati scoperti almeno 115 clienti che guardavano film e partite tramite servizi pirata invece di sottoscrivere abbonamenti ufficiali a piattaforme come Sky, Dazn, Netflix o Amazon. Questi utenti utilizzavano il cosiddetto “pezzotto”, un sistema di accesso non autorizzato ai contenuti digitali. L’indagine ha portato alla luce questa rete di utenti che sfruttavano metodi illegali per fruire di contenuti a pagamento senza pagare.

I loro clienti erano – almeno – 115. Anziché pagare l’abbonamento a Sky, Dazn, Netflix, Amazon Prime, Mediaset Infinity oppure Disney plus, giusto per citare i più noti, per accedere a servizi criptati - film, serie tv, manifestazioni sportive - in diretta oppure "on demand" questi versavano un canone, ovviamente di minore entità, a loro, i cinque soggetti finiti al centro dell’operazione volta al contrasto della pirateria digitale e alla tutela del diritto d’autore denominata "Sempre sul pezzo" condotta dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Sondrio Daniele Carli Ballola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Film e partite col “pezzotto“. Clienti scoperti

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