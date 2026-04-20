Partite di Champions trasmesse col pezzotto nei locali | operazione della finanza nel casertano

La Guardia di Finanza ha avviato un’operazione nel casertano contro l’uso di sistemi di streaming illeciti, noti come ‘pezzotto’, per trasmettere partite di Champions League nei locali pubblici. Le autorità hanno controllato diverse attività commerciali che avrebbero utilizzato queste tecnologie senza autorizzazione, cercando di contrastare la diffusione di contenuti pirata e tutelare i diritti delle emittenti ufficiali.

Partite di Champions League trasmesse nei locali utilizzando il ‘pezzotto’. C’è anche il casertano nel mirino della Guardia di Finanza che ha acceso i riflettori sull’utilizzo dei sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali.L’operazione, coordinata dal Nucleo Speciale.🔗 Leggi su Casertanews.it

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