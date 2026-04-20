Blitz anti-pezzotto nel Foggiano | scoperti bar che trasmettevano le partite con abbonamenti pirata o privati
Nel Foggiano, un intervento delle forze di polizia ha portato alla scoperta di alcuni bar che trasmettevano partite di calcio attraverso abbonamenti pirata o privati. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che si occupa di polizia economico-finanziaria. L’attività aveva come obiettivo il contrasto alla pirateria audiovisiva, con un focus sulle modalità di streaming illegale utilizzate all’interno delle attività commerciali.
Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un'azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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