Blitz anti-pezzotto nel Foggiano | scoperti bar che trasmettevano le partite con abbonamenti pirata o privati

Nel Foggiano, un intervento delle forze di polizia ha portato alla scoperta di alcuni bar che trasmettevano partite di calcio attraverso abbonamenti pirata o privati. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che si occupa di polizia economico-finanziaria. L’attività aveva come obiettivo il contrasto alla pirateria audiovisiva, con un focus sulle modalità di streaming illegale utilizzate all’interno delle attività commerciali.