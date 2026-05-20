Costruzioni Fillea Cgil | In Campania segnali di rallentamento

Il settore delle costruzioni in Campania sta registrando i primi segnali di rallentamento dopo un lungo periodo di crescita sostenuta negli ultimi tre anni, principalmente grazie ai fondi del PNRR. La Fillea Cgil ha segnalato questa situazione, evidenziando un cambiamento rispetto alla fase di espansione che aveva caratterizzato il settore negli anni precedenti. Attualmente, alcune imprese e lavori sono stati sospesi o avviati a ritmo più lento rispetto al passato. La tendenza sembra indicare una fase di transizione nel comparto edilizio locale.

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Il settore delle costruzioni in Campania mostra i primi segnali di rallentamento dopo tre anni di forte espansione trainata dal PNRR. Lo segnala la Fillea CGIL Campania, citando dati IFEL che certificano per la regione una crescita del PIL del 3,19% e dell'occupazione del 2,11% negli anni degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giorgetti: segnali di rallentamento per cause esogene, rivedremo le stime del PilIl Governo dovrà rivedere le previsioni di crescita alla luce della situazione internazionale. Sicurezza sul lavoro in Calabria, l’allarme della Fillea CgilIn occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Fillea Cgil Calabria torna a sollevare con forza il velo su una... Attacco alla #bilateralità, i sindacati FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil rispondono con un comunicato stampa unitario. Il sistema bilaterale edile - dichiarano i tre segretari generali - rappresenta da oltre 100 anni uno dei principali strumenti di regolazione, qualifi x.com Cantieri irregolari nel Reggino, Celebre (Fillea Cgil): La prova di un sistema malato?Quindici cantieri monitorati e ben otto sospensioni immediate sono la prova provata di un sistema malato. Gli ispettori non hanno riscontrato semplici irregolarità formali, ma un vero e proprio at ... corrieredellacalabria.it Fillea Cgil: Nel Reggino situazione intollerabile. Chi non ha i requisiti per lavorare in sicurezza venga cacciato dal mercato??I dati emersi dall’ultima, massiccia operazione di controllo coordinata dall’ Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria fotografano, ... reggio.gazzettadelsud.it