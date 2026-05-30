filattiera ripristinata la sicurezza del canale del pratello

Notizia in breve

È stato ripristinato il canale Del Pratello, che era stato compromesso dall’erosione minacciando la strada statale 62. Due punti critici a valle avevano causato danni specifici alla carreggiata e alle infrastrutture vicine. Le operazioni di intervento hanno riguardato il consolidamento delle sponde e la sistemazione del corso d’acqua, garantendo la stabilità del tratto stradale. La riapertura della strada è stata completata nelle ultime ore.