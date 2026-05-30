Filattiera ripristinata la sicurezza del canale Del Pratello
È stato ripristinato il canale Del Pratello, che era stato compromesso dall’erosione minacciando la strada statale 62. Due punti critici a valle avevano causato danni specifici alla carreggiata e alle infrastrutture vicine. Le operazioni di intervento hanno riguardato il consolidamento delle sponde e la sistemazione del corso d’acqua, garantendo la stabilità del tratto stradale. La riapertura della strada è stata completata nelle ultime ore.
? Punti chiave Come hanno risolto l'erosione che minacciava la Statale 62?. Quali danni specifici hanno causato i due punti critici a valle?. Perché la morfologia della Lunigiana rende necessari interventi così complessi?. Cosa garantisce questo lavoro per la sicurezza delle proprietà private?.? In Breve Interventi mirati su due punti critici a monte e a valle della SS 62.. Dino Sodini coordina le opere per proteggere attività economiche e residenti di Volpino.. Riparazioni strutturali risolvono erosione spondale e ribaltamento contenimento causati dal maltempo.. Manutenzione garantisce continuità deflusso idraulico verso i terreni limitrofi della Lunigiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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