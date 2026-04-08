Amalfi 7,7 milioni dalla Regione per la sicurezza del costone Canale Pendolo

Il Comune di Amalfi ha ricevuto un finanziamento di circa 7,78 milioni di euro dalla Regione Campania, destinato alla messa in sicurezza del costone roccioso chiamato Canale Pendolo, situato a monte della frazione di Vettica. I fondi provengono dai programmi Fesr 20212027 e sono finalizzati a interventi di consolidamento e tutela dell’area. La decisione segue le verifiche sui rischi legati alla stabilità della parete rocciosa.

Il Comune di Amalfi ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di 7,78 milioni di euro (fondi Fesr 20212027) per mettere in sicurezza il costone roccioso "Canale Pendolo", situato a monte della frazione di Vettica. L'intervento si rende necessario per mitigare il rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Antincendio boschivo, Piazza: “Dalla Regione 5 milioni per sicurezza e prevenzione”Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a favore di Province, Città metropolitana di Milano, Comunità... Piste a sci, dalla Regione 4,5 milioni di euro per sciare in sicurezzaLa Regione Piemonte rafforza il proprio impegno sulla sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita, stanziando 4,5 milioni di euro a... Si parla di: AMALFI - Finanziato per 7 milioni 780mila euro l’intervento di messa in sicurezza del Costone roccioso Canale Pendolo. Amalfi, 7,7 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone di VetticaIl Comune di Amalfi ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni e 780mila euro a valere sui fondi FESR 2021/2027 della Regione Campania per la messa in ... cronachedellacampania.it Amalfi, finanziato per 7 milioni 780 mila euro l’intervento di messa in sicurezza del Costone roccioso Canale Pendolo7 milioni e 780mila euro a valere sui fondi FESR 2021/2027 - Regione Campania: è il finanziamento ottenuto dall'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per la messa in sicurezza ... ilvescovado.it