A Milano, mille artigiani provenienti da 50 Paesi partecipano a una fiera dedicata al lavoro manuale. Nei padiglioni, si osservano nuovi rapporti tra acquirenti e produttori, con scambi diretti e negoziazioni. Tra gli espositori, ci sono artigiani provenienti da zone in conflitto, che raccontano storie legate alla resilienza e alla continuità delle tradizioni. La manifestazione si svolge con il coinvolgimento di diverse nazionalità e background culturali.

? Punti chiave Come cambiano i rapporti tra acquirenti e produttori in questi padiglioni?. Quali storie personali emergono dagli artigiani provenienti da zone in conflitto?. Perché il pubblico cerca un valore che vada oltre l'oggetto acquistato?. Cosa sta preparando l'organizzazione per l'appuntamento di dicembre?.? In Breve Evento aperto fino al 2 giugno con 200 espositori in più rispetto all'edizione precedente.. Presenza di 20 lingue diverse e oltre 10 religioni tra i quattro padiglioni di Rho.. Gabriele Alberti coordina l'iniziativa per valorizzare il dialogo tra produttori e acquirenti.. Prossimo appuntamento principale programmato da Gefi dal 5 al 13 dicembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiera Milano: 1000 artigiani da 50 Paesi celebrano il lavoro manuale

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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