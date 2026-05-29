Artigiani iraniani ad Anteprima d’estate ‘da Milano messaggio di dialogo e lavoro tra popoli’
Durante l'apertura di 'Artigiano in Fiera', artigiani iraniani hanno inviato un messaggio di dialogo e collaborazione tra popoli. La cerimonia si è svolta con un saluto che ha sottolineato l'importanza del lavoro manuale e dello scambio culturale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artigiani, che hanno esposto le proprie creazioni e condiviso esperienze. La cerimonia ha segnato l'inizio dell'evento dedicato all'artigianato internazionale.
(Adnkronos) – Un saluto all'insegna del dialogo e del valore del lavoro artigiano ha accompagnato l'inaugurazione di 'Artigiano in Fiera. Anteprima d'estate', aperta oggi a Rho Fiera Milano, con la partecipazione degli artigiani iraniani presenti alla manifestazione. A nome della delegazione, nel testo letto da Eskafi Sabet, è stato rivolto "un saluto sincero e un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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