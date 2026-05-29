Artigiani iraniani ad Anteprima d’estate ‘da Milano messaggio di dialogo e lavoro tra popoli’

Notizia in breve

Durante l'apertura di 'Artigiano in Fiera', artigiani iraniani hanno inviato un messaggio di dialogo e collaborazione tra popoli. La cerimonia si è svolta con un saluto che ha sottolineato l'importanza del lavoro manuale e dello scambio culturale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artigiani, che hanno esposto le proprie creazioni e condiviso esperienze. La cerimonia ha segnato l'inizio dell'evento dedicato all'artigianato internazionale.