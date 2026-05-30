Fiamme a Reggiolo distrutti un' auto e un furgone

Notizia in breve

Un'auto e un furgone sono andati distrutti dalle fiamme in un'area di Reggiolo, dove erano parcheggiati vicino a un casolare disabitato. I carabinieri stanno indagando sull'incendio, avvenuto nel pomeriggio di ieri. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno danneggiato anche la struttura vicina, ma non sono stati segnalati altri danni. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.