Fiamme a Reggiolo distrutti un' auto e un furgone
Un'auto e un furgone sono andati distrutti dalle fiamme in un'area di Reggiolo, dove erano parcheggiati vicino a un casolare disabitato. I carabinieri stanno indagando sull'incendio, avvenuto nel pomeriggio di ieri. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno danneggiato anche la struttura vicina, ma non sono stati segnalati altri danni. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.
Reggiolo (Reggio Emilia), 30 maggio 2026 - I carabinieri di Reggiolo indagano su un doppio incendio che ha interessato due veicoli che erano in sosta nell’area di un casolare attualmente disabitato, in passato usato come azienda di saldatura. Verso l’1.30 dalla zona di Strada Porto, alla periferia del paese, è scattato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Guastalla per domare le fiamme e riportare la situazione di sicurezza dell’area, evitando pure il rischio che l’incendio potesse estendersi alle strutture limitrofe. Il rogo ha interessato un furgone Opel Vivaro e un'autovettura Volkswagen Touran, parcheggiati nella corte agricola in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Monteprandone (AP) - Incendio furgone su raccordo Ascoli-Mare
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