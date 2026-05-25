Incendio in azienda furgone e automobili distrutti dalle fiamme
Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in prossimità di un capannone in Via dell'Industria a Erbusco. Le fiamme hanno coinvolto alcuni veicoli parcheggiati all'esterno, tra cui due automobili e un furgone, che sono stati completamente distrutti. L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato poco dopo le 14.30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell'incidente.
L'incendio è divampato poco dopo le 14.30 appena all'esterno di un capannone di Via dell'Industria a Erbusco: le fiamme hanno interessato alcuni veicoli parcheggiati, tra cui due automobili e un furgone, andati completamente distrutti dalle fiamme. Per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Monteprandone (AP) - Incendio furgone su raccordo Ascoli-Mare
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