Reggiolo fiamme al silos della resina
I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti a Reggiolo per un incendio che ha interessato un silos della resina. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi e sono state domate dopo diverse ore di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati inviati anche mezzi di supporto da altri distretti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Reggiolo (Reggio Emilia), 27 maggio 2026 -I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato il quadro elettrico di alimentazione di un silos usato per la produzione di resina liquida per la realizzazione di piattelli, nell’area dell’ azienda Eurotarget, in via Meucci, nella zona industriale Rame, a Villanova di Reggiolo. Verso le cinque alcuni operai si sono accorti delle fiamme, dando subito l’allarme al 115. La squadra del distaccamento di Guastalla è intervenuta tempestivamente, domando l’incendio e mettendo in sicurezza l’impianto. Per fortuna le fiamme si sono limitate al quadro elettrico e alla parte esterna del silos, senza coinvolgere la zona interna, dove è in circolazione sostanza oleosa facilmente infiammabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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