reggiolo fiamme al silos della resina

Notizia in breve

I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti a Reggiolo per un incendio che ha interessato un silos della resina. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi e sono state domate dopo diverse ore di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati inviati anche mezzi di supporto da altri distretti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.