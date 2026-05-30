Festival Organistico Internazionale di Bergamo anteprima dedicata a Vincenzo Petrali
Venerdì 5 giugno alle 21 nella chiesa dei Santi Stefano e Bartolomeo si è tenuta un’anteprima del Festival Organistico Internazionale di Bergamo, ora alla sua XXXIV edizione. La serata è stata dedicata a Vincenzo Petrali, con un evento che ha presentato un’anteprima del festival. La manifestazione coinvolgeva musicisti e appassionati di organo, con un programma che ha anticipato le esibizioni principali.
MUSICA. Anteprima della XXXIV edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, venerdì 5 giugno alle 21 nella chiesa dei Santi Stefano e Bartolomeo. La serata sarà dedicata a Vincenzo Antonio Petrali, “Il Principe degli Organisti”, con Simone Della Torre all’organo Locatelli del 1884 e Diego Ambrosioni relatore. Ingresso libero. L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle ore 21 nella chiesa dei Santi Stefano e Bartolomeo di Bergamo, dove risuonerà il prestigioso organo Giacomo Locatelli del 1884. Protagonista della serata sarà l’organista cremasco Simone Della Torre, affiancato dal relatore Diego Ambrosioni. Dopo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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