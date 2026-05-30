festival organistico internazionale di bergamo anteprima dedicata a vincenzo petrali

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 21 nella chiesa dei Santi Stefano e Bartolomeo si è tenuta un’anteprima del Festival Organistico Internazionale di Bergamo, ora alla sua XXXIV edizione. La serata è stata dedicata a Vincenzo Petrali, con un evento che ha presentato un’anteprima del festival. La manifestazione coinvolgeva musicisti e appassionati di organo, con un programma che ha anticipato le esibizioni principali.