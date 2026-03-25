Este ospita il primo Festival Internazionale Organistico, una rassegna musicale che si svolgerà tra marzo e maggio 2026. L’evento è promosso dal Comune e mira a mettere in risalto il patrimonio organario della città. La manifestazione coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi e si svolgerà in vari luoghi del centro storico. La rassegna si propone di attirare pubblico nazionale e internazionale.

Sei concerti tra marzo e maggio 2026 per valorizzare gli organi storici della città e promuovere Este come polo musicale internazionale Il Comune di Este sostiene e promuove l’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e l’importanza strategica per la valorizzazione del territorio. Il Festival nasce infatti dalla collaborazione tra istituzioni, parrocchie e realtà locali, in un’ottica di rete e partecipazione condivisa. Ogni sede è stata individuata anche in relazione alle caratteristiche sonore dei singoli strumenti, al fine di offrire un’esperienza musicale coerente e di alto livello. «Questo festival è un investimento a più livelli» dichiara l’Assessore alla Cultura, Luigia Businarolo «certamente porterà visibilità internazionale e una forte attrattiva culturale, posizionando Este in un circuito musicale di alto profilo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Este sempre più città della musica, al via il primo Festival internazionale organistico

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