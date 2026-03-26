Torna con la seconda edizione il Festival organistico internazionale di Città Sant' Angelo

Venerdì 27 marzo prenderà il via la seconda edizione del Festival organistico internazionale a Città Sant'Angelo. L'evento, ideato e curato da un Maestro, si svolgerà in diverse location della città e prevede esibizioni di musicisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si concluderà nel mese di aprile, offrendo un ricco programma di concerti e incontri dedicati all'organo.

Tra gli artisti invitati, tutti di valore, di particolare rilievo la presenza di Jan Paradell Solè, organista emerito della Cappella musicale pontificia sistina in Vaticano Venerdì 27 marzo partirà la seconda edizione del Festival organistico internazionale "Città S. Angelo", ideato e curato dal M. Walter D'Arcangelo. Dopo l'incoraggiante successo di pubblico e di critica della precedente, questa nuova edizione torna con lo stesso schema di base della prima (un concerto al mese nella Collegiata di San Michele Arcangelo, organisti di alto livello artistico nazionali ed internazionali, programmi musicali centrati sulla musica per organo ma anche vocale e strumentale con la presenza dell'organo), ma aggiunge importanti novità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Torna con la seconda edizione il Festival organistico internazionale di Città Sant'Angelo Articoli correlati Este sempre più città della musica, al via il primo Festival internazionale organisticoSei concerti tra marzo e maggio 2026 per valorizzare gli organi storici della città e promuovere Este come polo musicale internazionale Il Comune di... La Bohème di Giacomo Puccini al Città Sant’Angelo music festivalQuinto appuntamento della stagione 20252026 del Città Sant’Angelo music festival con titolo “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità”... Una raccolta di contenuti su Torna con la seconda edizione il... Discussioni sull' argomento Campionato regionale juniores U19: Analisi della terza giornata della seconda fase; Calcio, 2ª Categoria: il Città di Sant’Angelo a un passo dalla storia; Calcio: Prima e Seconda Categoria (21a g.). Il Ficarra rovina la festa, Città S.Angelo-SC San Benedetto all’ultimo. Addio al calcio di Marco Rizzo; Giulianova, festa Maria Santissima dello Splendore: il programma completo. TvSei. . Tennis, a Città Sant'Angelo le finali giovanili Grande successo le finali giovanili di tennis under 10, 11 e 12 organizzate dal Circolo Tennis Silvi e che si sono tenute sui campi in terra rossa del circo di Città Sant'Angelo - facebook.com facebook