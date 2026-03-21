Matera capitale mediterranea del dialogo e della cultura 2026 Bardi | Una giornata importante

Venerdì 20 marzo si è svolta a Matera la cerimonia inaugurale della candidatura come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di spicco, che hanno assistito alla presentazione ufficiale dell’evento. La città ha accolto l’evento con entusiasmo, e il sindaco ha commentato l’importanza di questa giornata.

Venerdì 20 marzo la cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. “Oggi è una giornata importante. Non celebriamo soltanto un titolo, ma inauguriamo una visione”, ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, intervenendo alla cerimonia, dopo aver portato i saluti della Basilicata ai numerosi rappresentanti istituzionali presenti. Ad aprire la la serata l’inno di Mameli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matera capitale mediterranea del dialogo e della cultura 2026, Bardi: "Una giornata importante" Articoli correlati Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroDi Nino Sangerardi: Presentato nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano (Roma) il programma ufficiale di... Alla Farnesina il “successo” della nomina di Matera “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo”Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presenta alla Farnesina il “successo” della nomina di Matera “Capitale... Tutto quello che riguarda Matera capitale Temi più discussi: Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026; Matera Capitale mediterranea: oggi la cerimonia d’apertura sulle note di Mango; Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: ecco il piano traffico per l’inaugurazione del 20 marzo; Matera capitale della cultura e del dialogo nel Mediterraneo: il programma dal 20 marzo al 28 novembre 2026. Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026: Il programma della cerimonia inaugurale del 20 marzoSi arricchisce di nuovi dettagli il programma della Cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, in programma ... msn.com Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, l'attesa è finitaPer la cerimonia inaugurale il Teatro Duni torna protagonista. Attesi ministri e autorità. L'omaggio a Tetouan e lo spettacolo con i droni ... rainews.it La cerimonia di Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo non poteva che iniziare così: festeggiando con amici e concittadini musulmani la fine del Ramadan, in nome dell’amicizia e della condivisione. Eid Mubarak! #Matera2026 #ter facebook Matera Capitale del dialogo mediterraneo 2026 Oggi l’evento inaugurale. Interventi di Michele Casino e Piero Lacorazza x.com