Fino a martedì si svolge a Pontassieve la 57esima edizione del Toscanello d’Oro, una manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche toscane. L’evento celebra il vino locale e la sua storia attraverso degustazioni e esposizioni. Durante il fine settimana, il paese ospita anche feste, sagre e mercatini, offrendo un’occasione per scoprire i prodotti tipici della regione. La manifestazione coinvolge produttori e appassionati, attirando visitatori da diverse zone.

Un lungo fine settimana ricco di feste, sagre e mercatini. A Pontassieve, fino a martedì, è in corso la 57esima edizione del Toscanello d’Oro, manifestazione dove il territorio si racconta attraverso le sue eccellenze enologiche. Tra le grandi, storiche e popolari manifestazioni dedicate al vino toscano, il Toscanello d’Oro è certamente una delle più longeve. Come sempre, la finalità è quella di valorizzare il vino di qualità, la cultura locale e il territorio con mostre, convegni, iniziative, oltre che con i numerosi stand a tema vitivinicolo, artigianale e gastronomico per il centro storico con ingresso gratuito. Stasera, domani, lunedì e martedì allo stadio di Rufina si festeggia la fine della stagione sportiva con la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Feste e sagre, trionfo del gusto. Ode al vino toscano e alla sua storia

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