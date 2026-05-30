Festa Monza e rinnovo per Bianco | Meglio di così… Aquilani punge il Ct Baldini
Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A, dopo una stagione in Serie B. La squadra ha vinto la partita decisiva, portando a casa la vittoria e la promozione. In conferenza stampa, l’allenatore ha commentato: “Meglio di così…”. L’allenatore del Catanzaro ha invece affermato che la squadra è vicina al sogno di salire in massima serie. L’allenatore di Monza ha anche ringraziato la squadra e i tifosi.
I brianzoli conquistano la promozione in Serie A, Catanzaro a un passo dal sogno: le parole in conferenza stampa dei due allenatori Il Monza soffre ma alla fine riesce a centrare l’obiettivo e torna in Serie A dopo un sola stagione. Che brividi però per la squadra di casa, con il Catanzaro che sfiora l’impresa all’U-Power Stadium. Paolo Bianco in conferenza – Calciomercato.it I brianzoli volano nella massima categoria grazie al piazzamento in campionato e Paolo Bianco può finalmente esultare in conferenza stampa: “ Abbiamo meritato la promozione, probabilmente meritavamo di andare in A anche prima. Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara d’andata il Monza merita la promozione”, le parole del tecnico biancorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco prima di Catanzaro - Monza
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