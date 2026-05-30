Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A, dopo una stagione in Serie B. La squadra ha vinto la partita decisiva, portando a casa la vittoria e la promozione. In conferenza stampa, l’allenatore ha commentato: “Meglio di così…”. L’allenatore del Catanzaro ha invece affermato che la squadra è vicina al sogno di salire in massima serie. L’allenatore di Monza ha anche ringraziato la squadra e i tifosi.

I brianzoli conquistano la promozione in Serie A, Catanzaro a un passo dal sogno: le parole in conferenza stampa dei due allenatori Il Monza soffre ma alla fine riesce a centrare l’obiettivo e torna in Serie A dopo un sola stagione. Che brividi però per la squadra di casa, con il Catanzaro che sfiora l’impresa all’U-Power Stadium. Paolo Bianco in conferenza – Calciomercato.it I brianzoli volano nella massima categoria grazie al piazzamento in campionato e Paolo Bianco può finalmente esultare in conferenza stampa: “ Abbiamo meritato la promozione, probabilmente meritavamo di andare in A anche prima. Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara d’andata il Monza merita la promozione”, le parole del tecnico biancorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Festa Monza e rinnovo per Bianco: “Meglio di così…”. Aquilani punge il Ct Baldini

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CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco prima di Catanzaro - Monza

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