Al Ceravolo si gioca la gara di andata della finale playoff di serie B tra Catanzaro e Monza, che decide quale squadra accederà alla finale per la promozione in Serie A. La partita stabilirà quale delle due formazioni avrà un vantaggio in vista della sfida di ritorno, che si terrà in trasferta. La finale coinvolge anche le squadre allenate da tecnici con precedenti in campionati professionistici. La sfida si disputa in un impianto con capienza limitata e senza pubblico.

Al Ceravolo gara di andata della finale playoff di serie B che deve determinare la terza squadra promossa con Venezia e Frosinone Centottanta minuti per determinare chi, alla fine della doppia finale dei playoff di serie B, andrà nella massima categoria con Venezia e Frosinone, che sono già state promosse al termine della regular season. La prima allo stadio Cervavolo, la seconda all'U-Power Stadium. Scopriamo pronostico e quote di Catanzaro-Monza in programma domenica 24 maggio alle ore 20. La grande sorpresa di questa finale dei playoff è proprio la squadra calabrese, capace di eliminare il Palermo nella doppia sfida in semifinale. Il 3-0 dell'andata è stato decisivo perché ha permesso ad Aquilani di passare il turno nonostante la sconfitta per 2-0 al Barbera, dove l'atmosfera è stata a lungo incandescente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catanzaro-Monza, Aquilani e Bianco si giocano la prima finale per la A: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Serie B, finale playoff: Catanzaro e Monza si giocano la A in 180 minutiCatanzaro e Monza sono pronte a contendersi l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A.

Ciclone Palermo, ma il Catanzaro resiste: a Inzaghi non basta il 2-0, Aquilani si gioca la A contro il MonzaApre Pohjanpalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa, i rosanero assediano gli ospiti ma il 3-0 dell'andata resiste.

Ciclone #Palermo, ma il #Catanzaro resiste: a Inzaghi non basta il 2-0, Aquilani si gioca la A contro il Monza Apre Pohjanpalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa, i rosanero assediano gli ospiti ma il 3-0 dell'andata resiste. E la favola dei cal x.com

Discussione della partita: Palermo vs Catanzaro reddit

Monza è l’ora della verità: a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie ADomenica 24 maggio, ore 20, i biancorossi vanno in scena in Calabria nella gara di andata della finale playoff: bastano due pareggi per la massima categoria. Bianco: Sfruttiamo l’opportunità ... sport.quotidiano.net

Monza forte ma vulnerabile: il Catanzaro chiude le porte e studia la strategia per pungereTutto il gruppo a disposizione di Aquilani: a Giovino check e prove generali. I biancorossi ultimamente a disagio in trasferta e non perfetti in difesa. In città è corsa al biglietto, per i lombardi ‘ ... catanzaroinforma.it