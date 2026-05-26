Monza-Catanzaro | Bianco a un passo dalla promozione Ora ad Aquilani serve un’impresa

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bianco si avvicina alla promozione dopo la vittoria contro il Monza, che avvicina la squadra alla Serie A. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, portando i biancazzurri a un passo dalla conquista. I calabresi, però, potranno affrontare le prossime gare senza la pressione accumulata nel match precedente, anche se la promozione in massima serie resta ancora molto lontana.

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I calabresi potranno giocare senza la tensione emersa nel match del Ceravolo, ma la A è lontanissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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