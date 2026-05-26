Monza-Catanzaro | Bianco a un passo dalla promozione Ora ad Aquilani serve un’impresa
Bianco si avvicina alla promozione dopo la vittoria contro il Monza, che avvicina la squadra alla Serie A. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, portando i biancazzurri a un passo dalla conquista. I calabresi, però, potranno affrontare le prossime gare senza la pressione accumulata nel match precedente, anche se la promozione in massima serie resta ancora molto lontana.
I calabresi potranno giocare senza la tensione emersa nel match del Ceravolo, ma la A è lontanissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Hernani-Caso, Catanzaro battuto. Monza a un passo dalla promozioneIl Monza ha vinto la partita di andata della finale playoff contro il Catanzaro, portandosi a un passo dalla promozione in Serie A.
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Prima di Catanzaro-Monza, tal Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega, ha pubblicato un video deridendo i tifosi biancorossi presenti in trasferta: pochi, secondo lui, per una squadra che si gioca la Serie A. Poi però è arrivata la partita. E il campo ha facebook
#SerieB Il #Monza sbanca il #Ceravolo. #Hernani e #Caso stendono il #Catanzaro. La squadra di Bianco supera 2-0 il Catanzaro nella finale d’andata dei playoff. x.com
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I calabresi potranno giocare senza la tensione emersa nel match del Ceravolo, ma la A è lontanissimaI due gol nel finale della gara d’andata hanno indirizzato decisamente questa finale e il Monza è a un passo dal tornare in Serie A. Attenzione però all’orgoglio dei calabresi, autentica rivelazione d ... gazzetta.it
Catanzaro, nessun rimpianto ma a Monza servirà l’impresa. Quanti biglietti agli ospiti?Bianco ingabbia i giallorossi nella finale d’andata. Aquilani e Brighenti: Non è finita finché non è finita. Domani il GOS sull’avvio della prevendita: quantità di tagliandi rivista per gli ospiti? catanzaroinforma.it