Rosy Bindi più comica che lucida su Trump

Rosy Bindi ha commentato in modo scherzoso la figura di Trump, dicendo che sembra più comico che lucido. Ha poi paragonato la propria carriera musicale a quella di chi non riuscirebbe a lasciare un segno duraturo, insinuando che anche il suo canto non avrebbe fatto la storia. La battuta si inserisce in un contesto di osservazioni ironiche sulla notorietà e sulla percezione pubblica.

Come si fa a farsi notare se come cantante non sei destinato a passare alla storia o la storia purtroppo si è dimenticata di te? Semplice, non è necessario eseguire un brano che lasci il segno, per la musica o per le parole: basta farsi precedere da un gesto o una dichiarazione che segua l’onda e faccia apparire l’Artista (mi raccomando, con la «A» maiuscola) come un interprete contro il potere. E così ecco Piero Pelù, il quale con «lucida ironia», come segnala il Corriere della Sera, al concertone del primo maggio ha definito Benito Mussolini un «morto sul lavoro». Un «morto sanguinario e traditore», catturato dai partigiani e fucilato mentre scappava travestito da soldato tedesco.🔗 Leggi su Laverita.info

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