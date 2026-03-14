Giornata dell’Unità nazionale Montecitorio si illumina con il tricolore

Oggi la Camera dei Deputati si illumina con il tricolore in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, celebrata il 17 marzo. La ricorrenza, prevista dalla legge del 2012, coinvolge il palazzo di Montecitorio, che si presenta con i colori della bandiera italiana. La giornata viene osservata con questa iniziativa ufficiale.

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla ricorrenza, prevista per il 17 marzo, della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, come da legge 23 novembre 2012, n. 222. Pertanto sulla facciata di Montecitorio viene proiettata la Bandiera nazionale dalla mezzanotte di martedì 17 alle 23:59 del giorno stesso, con spegnimento durante le ore diurne. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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