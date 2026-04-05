Demi Vollering ha vinto in solitaria al Giro delle Fiandre femminile, arrivando ad Oudenaarde con le braccia alzate. La ciclista neerlandese, portacolori della squadra FDJ United – SUEZ, ha concluso la corsa in modo trionfale, aggiungendo una delle poche tappe ancora mancanti nel suo palmarès. La vittoria rappresenta un risultato importante per la atleta, che ha riferito di aver sognato quell’attacco durante la notte precedente.

Una vittoria meravigliosa, in solitaria, nella corsa che ancora mancava nel palmares. Capolavoro di Demi Vollering al Giro delle Fiandre femminile: la fuoriclasse neerlandese della FDJ United – SUEZ è giunta sul traguardo a braccia alzate ad Oudenaarde. Le sue parole dopo la linea d’arrivo: “È stato durissimo. Ho pensato solo una cosa: devo continuare ad andare più forte che posso. Il patimento è finalmente finito. È tutto nella testa. Devi crederci e dare tutto”. I complimenti al team: “La squadra ha fatto un lavoro fantastico. Altre volte la gente non vede quanto siano importanti i compagni di squadra. Sono loro a portarti il più fresco possibile in finale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Demi Vollering sul trionfo al Fiandre femminile: “Ho sognato quell’attacco questa notte tante volte”

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