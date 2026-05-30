Ferrari Luce EV | i collezionisti criticano il design e il silenzio
I collezionisti di auto sportive esprimono insoddisfazione riguardo alla Ferrari Luce EV, criticando sia il design che l’assenza di un suono autentico del motore. Molti si oppongono all’aspetto estetico del veicolo, ritenuto poco fedele alle linee tradizionali del marchio. Inoltre, si lamentano della mancanza di un rumore naturale del motore, ritenuto parte integrante dell’esperienza di guida. La discussione si concentra anche sulla sostituzione del rombo dei motori V12 con un suono digitale.
? Punti chiave Come può un suono digitale sostituire il rombo dei motori V12?. Perché i collezionisti storici rifiutano il nuovo design della Luce EV?. Chi sono i designer scelti per conquistare un nuovo pubblico di lusso?. Quanto influirà il calo in borsa sulla strategia di John Elkann?.? In Breve Azioni Ferrari calano dell'8,4% a Milano e del 5,3% sui mercati americani.. Designer Jony Ive e Marc Newson collaborano per ampliare il target commerciale.. Produzione limitata a meno di 1000 unità per contenere l'impatto delle critiche.. Tecnici installano sensori agli assi per simulare il suono tramite vibrazioni digitali.. A Modena il debutto... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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