ferrari luce una questione di tecnica tutti i segreti della supercar ev

Una Ferrari Luce è stata presentata con un sistema di propulsione ibrido e una carrozzeria SUV. La supercar elettrica presenta un design innovativo e tecnologie avanzate, mai viste prima su un modello Ferrari. La vettura combina elementi di tecnologia ibrida e nuove soluzioni estetiche, distinguendosi dalle precedenti produzioni del marchio. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sulle innovazioni impiegate nel veicolo.

Una Ferrari come la Luce non c’era mai stata. Rosse con tecnologia ibrida sì e persino con carrozzeria Suv. Ma una Ferrari full electric mai. Tuttavia, quelli di Maranello ne sono convinti: “Se vuoi essere un’azienda leader, devi poter dominare ed eccellere con ogni tecnologia propulsiva, inclusa quella elettrica. La stessa che noi interpretiamo alla nostra maniera per far divertire i nostri clienti come mai prima d’ora a bordo di una EV”, ha spiegato Benedetto Vigna, il numero uno della Ferrari. Sicché, durante la presentazione ufficiale della vettura alla Vela di Calatrava di Roma, il Cavallino ha finalmente svelato tutti i dettagli del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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