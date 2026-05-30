Ferrari e Mercedes stanno lavorando a nuove supercar completamente elettriche. Le aziende hanno annunciato che entro alcuni anni lanceranno modelli senza motore a combustione, puntando sulla sostenibilità. Questa mossa segna un cambiamento deciso nel settore delle auto di lusso, che si sta spostando verso veicoli a zero emissioni. Le supercar elettriche saranno dotate di tecnologie avanzate, con un’attenzione particolare alle prestazioni e all’autonomia.

Un futuro sempre più orientato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente appare ormai la direzione inevitabile per il settore automobilistico. Ferrari e Mercedes ne sono pienamente consapevoli e dimostrano una crescente attenzione alla portata della transizione in atto, puntando a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel processo di trasformazione dell’industria. Questa nuova frontiera dell’innovazione sta ridisegnando un settore che, per decenni, è stato simbolo di velocità, potenza e di un forte impatto ambientale.In questo scenario, marchi come Ferrari e Mercedes-Benz hanno dovuto adattarsi rapidamente,scegliendo di non subire il cambiamento ma di guidarlo in prima persona, diventando promotori attivi della transizione verso un modello più sostenibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferrari e Mercedes: la nuova era delle supercar elettriche

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Ferrari Suspect Mercedes New Power Secret | F1 News

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