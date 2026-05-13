Ladri acrobati in Porsche | il covo delle supercar era in un garage del Milanese

Due ladri acrobati sono entrati in azione in un garage nel milanese, rubando una Porsche e altre vetture di lusso. I malviventi sono riusciti a scassinare la finestra della cucina, rompendo il vetro, prima di entrare nell’edificio. Il rumore ha attirato l’attenzione della famiglia, e il cane ha cominciato ad abbaiare, ma i furti erano già stati completati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Il rumore del vetro della finestra della cucina che va in frantumi. Poi il cane che inizia ad abbaiare. Lei, seduta in salotto a guardare la televisione, capisce subito che qualcosa non va. Si alza dal divano e va a controllare. In pochi istanti i ladri si accorgono che non è aria. Si accorgono.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porsche: nuova supercar sopra la 911 chiude il vuoto di 10Il vertice di Zuffenhausen ha aperto ufficialmente la porta a un nuovo modello che si posizionerebbe al di sopra della 911, colmando un vuoto durato... Ladri "acrobati" tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarmeSventato il tentativo di furto grazie all’allarme e all’intervento delle guardie giurate: danni al capannone ma nessun materiale rubato Tentato furto... Temi più discussi: Ladri acrobati svaligiano il negozio Buffetti: è caccia ai basisti che hanno fornito le informazioni per fare il colpo; Casa devastata dai ladri in pieno giorno; Ladri acrobati incastrati tra le grate: sventato furto notturno a Palermo; Targhe clonate e una base logistica in Martesana: sgominata la banda dei furti in abitazione. Galatina, «Colpo grosso» in gioielleria: all'opera ladri «acrobati» per un bottino di 50mila euroI malviventi non hanno scelto la via d’ingresso più ovvia, evitando di forzare le saracinesche principali su strada, probabilmente per non attirare l’attenzione di passanti o residenti Ladri in azione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ladri acrobati in azione: tre colpi sono stati messi a segno in poche oreLadri acrobati in azione, tre furti in 72 ore. I primi due sono stati messi a segno in zona ospedale giovedì: i ladri hanno tagliato i fili di tre colonnine con pannelli solari che illuminavano il ... ilrestodelcarlino.it