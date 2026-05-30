Donna trovata morta in casa a Ferrara si teme il femminicidio Diretta

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata trovata morta questa mattina in un'abitazione alla periferia di Ferrara. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno, senza segni evidenti di colluttazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Si ipotizza un femminicidio, ma le autorità non hanno ancora confermato le cause del decesso. La donna aveva circa trent'anni.

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A dare l'allarme sarebbe stato proprio il coniuge, poi accompagnato in Questura - dove si troverebbe tutt'ora - per essere sentito Ferrara, 30 maggio 2026 – Tragedia nella notte a Ferrara. Una donna è stata trovata morta questa mattina in casa, alla periferia di Ferrara. A dare l'allarme sarebbe stato il marito, poi accompagnato in Questura - dove si troverebbe tutt'ora - per essere sentito Da quanto trapela, si tratterebbe di una morte violenta ma nessuna delle ipotesi - nemmeno quella del femminicidio - è stata esclusa al momento. Indagini in corso per capire ciò che è accaduto. Una donna è stata trovata morta in casa, nel suo appartamento di via Gatti Casazza, nel quartiere Barco, alla periferia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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