Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Ferrara durante la notte tra il 29 e il 30 maggio. Il marito è stato fermato dalle forze dell'ordine come sospettato. La notizia è stata confermata dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze di polizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è una donna di 50 anni. Tragedia questa notte, 29 e 30 maggio, a Ferrara, dove una donna di 50 anni, S.Z., è stata trovata morta all’interno della propria abitazione. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, che hanno già fermato il marito della vittima. È stato il coniuge a dare l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il marito della donna a contattare le forze dell’ordine, segnalando la presenza del corpo privo di vita della moglie all’interno dell’abitazione. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Ipotesi omicidio: la donna colpita con un’arma da taglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ferrara, donna trovata morta in casa: fermato il marito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, donna trovata morta in un cortile

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Donna trovata morta in casa a Ferrara, fermato il marito

Ferrara, donna trovata morta in casa: arrestato il maritoUna donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara nella notte.

Femminicidio a Ferrara, donna uccisa a coltellate. Arrestato il marito. DirettaA dare l'allarme sarebbe stato il coniuge, poi accompagnato in Questura per essere sentito. Si tratterebbe di una coppia di 50enni ferraresi ... ilrestodelcarlino.it

Ferrara, trovata senza vita nel suo appartamento una donna di 50 anni: arrestato il marito. Aveva chiamato lui il 118L'uomo sposato con la vittima è gravemente indiziato di femminicidio. Sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi ... msn.com