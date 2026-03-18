Femminicidio a Bergamo in via Pescaria donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio

A Bergamo, in via Pescaria, una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate nel proprio appartamento dal marito, che subito dopo ha tentato di togliersi la vita. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l'uomo, attualmente sotto interrogatorio. La vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

A Bergamo si sarebbe consumato un cruento femminicidio. Nella tarda mattinata del 18 marzo un uomo, nell’abitazione che condivideva con la compagna in Via Pescaria, in periferia, avrebbe ucciso a coltellate la donna. La vittima avrebbe 42 anni. Successivamente l’uomo avrebbe tentato il suicidio non riuscendoci. Attualmente sarebbe in Questura e sotto interrogatorio. Secondo le primissime indiscrezioni, diffuse da La Repubblica, sembrerebbe che la vittima fosse in procinto di separarsi dal marito. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio a Bergamo in via Pescaria, donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio Articoli correlati Leggi anche: Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal marito Leggi anche: Bergamo, donna di 42 anni uccisa a coltellate dal marito: l'uomo ha poi tentato il suicidio Contenuti e approfondimenti su Femminicidio a Bergamo in via Pescaria... Temi più discussi: Bergamo, per l'8 Marzo un migliaio di manifestanti sfila in corteo per il centro città; Il Bologna va a Sassuolo in cerca di punti senza scordare la Roma; Un pedone ha attraversato con il rosso. Il motivo dell’incidente tra due tram sulla Prenestina; Pedopornografia, il giornalista alla prof: Devi trovarmi altri video. Sui bimbi nove anni di abusi. Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito durante una lite in casaFemminicidio alla periferia di Bergamo, in via Pescaria, dove un uomo ha ucciso la moglie a coltellate durante una lite in casa. L'omicidio, scrive Repubblica, è avvenuto nella ... leggo.it Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria ... fanpage.it ULTIM’ORA Femminicidio a Bergamo: donna di 41 anni uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione - facebook.com facebook Femminicidio Ilaria Sula, la confessione in aula di Mark Samson x.com