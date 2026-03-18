Femminicidio Bergamo uccisa donna a coltellate dal marito | uomo arrestato

Da ildifforme.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, una donna è stata uccisa a coltellate dal marito, che è stato arrestato. L'uomo si trova ora in ospedale, sotto sorveglianza, a causa di alcune ferite riportate durante l'episodio. La polizia ha intervenuto sul posto e ha fermato il sospetto. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

L'uomo è attualmente sorvegliato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII a causa di alcune ferite superficiali, che potrebbero essere state autoinflitte nel tentativo di suicidarsi dopo aver commesso il femminicidio ABergamosi è verificato l’ennesimo dramma legato alla violenza di genere. La vittima difemminicidioè unadonna di 42 anni, la quale è stataaccoltellata a morte dal maritoall’interno della loro abitazione in via Pescaria, alla periferia della città, nella mattinata dioggi. Sul posto sonotempestivamente intervenute le forze dell’ordine, isoccorritorie ivigili del fuoco. L’intera area è stata isolata per permettere l’intervento dellapolizia scientificae deglioperatori sanitari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

femminicidio bergamo uccisa donna a coltellate dal marito uomo arrestato
© Ildifforme.it - Femminicidio Bergamo, uccisa donna a coltellate dal marito: uomo arrestato

Articoli correlati

Femminicidio a Bergamo: donna uccisa dal marito a coltellateABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in un’abitazione di via Pescaria Una tragedia familiare si è consumata a Bergamo, dove una donna è stata...

Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria.

Il femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dei fatti - Vita in Diretta 15/10/2025

Video Il femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dei fatti - Vita in Diretta 15/10/2025

Contenuti utili per approfondire Femminicidio Bergamo

Temi più discussi: Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito; Bergamo, donna di 42 anni uccisa a coltellate dal marito: l'uomo ha poi tentato il suicidio; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito.

femminicidio bergamo femminicidio bergamo uccisa donnaFemminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione ... tg24.sky.it

femminicidio bergamo femminicidio bergamo uccisa donnaFemminicidio a Bergamo: donna di 42 anni uccisa dal marito che poi ha tentato di togliersi la vitaLe ultime notizie da Bergamo dove questa mattina si è consumato l'ennesimo femminicidio Una nuova tragedia familiare scuote la città di Bergamo, dove nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo 2026, una ... ultimenotizieflash.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.