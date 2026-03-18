Femminicidio Bergamo uccisa donna a coltellate dal marito | uomo arrestato

A Bergamo, una donna è stata uccisa a coltellate dal marito, che è stato arrestato. L'uomo si trova ora in ospedale, sotto sorveglianza, a causa di alcune ferite riportate durante l'episodio. La polizia ha intervenuto sul posto e ha fermato il sospetto. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

L'uomo è attualmente sorvegliato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII a causa di alcune ferite superficiali, che potrebbero essere state autoinflitte nel tentativo di suicidarsi dopo aver commesso il femminicidio ABergamosi è verificato l’ennesimo dramma legato alla violenza di genere. La vittima difemminicidioè unadonna di 42 anni, la quale è stataaccoltellata a morte dal maritoall’interno della loro abitazione in via Pescaria, alla periferia della città, nella mattinata dioggi. Sul posto sonotempestivamente intervenute le forze dell’ordine, isoccorritorie ivigili del fuoco. L’intera area è stata isolata per permettere l’intervento dellapolizia scientificae deglioperatori sanitari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Bergamo, uccisa donna a coltellate dal marito: uomo arrestato Articoli correlati Femminicidio a Bergamo: donna uccisa dal marito a coltellateABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in un’abitazione di via Pescaria Una tragedia familiare si è consumata a Bergamo, dove una donna è stata... Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria. Il femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dei fatti - Vita in Diretta 15/10/2025 Contenuti utili per approfondire Femminicidio Bergamo Temi più discussi: Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito; Bergamo, donna di 42 anni uccisa a coltellate dal marito: l'uomo ha poi tentato il suicidio; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito. Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione ... tg24.sky.it Femminicidio a Bergamo: donna di 42 anni uccisa dal marito che poi ha tentato di togliersi la vitaLe ultime notizie da Bergamo dove questa mattina si è consumato l'ennesimo femminicidio Una nuova tragedia familiare scuote la città di Bergamo, dove nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo 2026, una ... ultimenotizieflash.com Femminicidio a Bergamo. Un uomo di 50 anni è stato arrestato perché avrebbe ucciso la moglie di 42 anni a coltellate nella loro casa.Dopo aver colpito la donna,l'uomo avrebbe tentato invano di togliersi la vita senza però riuscirci ed stato trasportato in osped x.com FEMMINICIDIO Bergamo, donna uccisa a coltellate: arrestato il marito Dopo aver ucciso la moglie l'uomo avrebbe tentato, invano, di togliersi la vita - facebook.com facebook