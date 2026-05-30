Una donna di 39 anni è stata fermata e arrestata dai carabinieri a Firenze per aver rubato con destrezza una pensionata di 74 anni, mentre questa faceva shopping. L’arresto è avvenuto durante un servizio di pattuglia a piedi nelle vie del centro. La donna bulgara è stata fermata in flagranza di reato e portata in caserma.

FIRENZE – I carabinieri della stazione di Firenze Uffizi, durante un servizio di pattuglia appiedata nelle vie del centro, hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina bulgara di 39 anni, ritenuta responsabile del reato di furto con destrezza. La donna, già note alle forze dell’ordine, è stata sorpresa all’interno del negozio Zara in Piazza della Repubblica, mentre asportava il portafoglio dalla borsa di una signora di 74 anni, che stava tranquillamente facendo shopping. I militari hanno notato che la donna, dopo aver inserito la mano all’interno della borsa che la vittima portava a tracolla, aveva sfilato qualcosa e lo aveva nascosto sotto alcuni capi di abbigliamento, prelevati all’interno del negozio stesso, per poi dirigersi velocemente verso l’uscita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fermata e arrestata una borseggiatrice: aveva derubato una 74enne che faceva shippiung

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In metro arresti e perquisizioni da parte della Polizia

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