Fermata con cocaina e soldi contanti | arrestata una donna

Una donna è stata arrestata durante un controllo di polizia dopo essere stata trovata in possesso di cocaina e una somma di denaro contante. L’operazione si è svolta in una zona frequentata di recente. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato la droga e i soldi, che sono stati sottoposti a sequestro. La donna è stata condotta in commissariato e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento fa parte di un’attività più ampia di controllo sul territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio volte al contrasto dei traffici illeciti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno tratto in arresto una donna di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nel corso di un normale posto di controllo. Dopo aver intimato l’alt al veicolo i militari hanno subito notato l’atteggiamento particolarmente agitato ed esitante della conducente durante le fasi di identificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fermata con cocaina e soldi contanti: arrestata una donna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte Sullo stesso argomento Terni, fermata con cocaina e oltre mille euro in contanti: arrestata una donna, disposto il divieto di dimoraUna donna straniera è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Terni giovedì 23 aprile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze... Battipaglia, sorpresa con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una donnaUna donna è stata arrestata nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti già... Fermata con cocaina e oltre mille euro in contanti: arrestata. Disposto anche l’obbligo di dimora nel territorio provincialeNell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei traffici illeciti, i militari del Guardia di Finanza di Benevento hanno arrestato una donna it ... ntr24.tv Benevento, fermata donna durante un controllo: in auto e a casa droga e denaro sequestratiTutto è iniziato durante un posto di blocco predisposto lungo una delle principali arterie cittadine. I finanzieri hanno fermato un veicolo per un controllo di routine, ma sin dai primi istanti la con ... ilgazzettinovesuviano.com