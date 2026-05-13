Firenze fermata mentre tenta un furto | arrestata borseggiatrice seriale

Una donna è stata arrestata a Firenze mentre tentava di sottrarre il portafoglio a una turista nel centro storico. Nei suoi confronti era già stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a causa di diversi furti aggravati avvenuti nelle settimane precedenti. L’arresto è stato effettuato sul posto dalle forze dell’ordine, che l’hanno fermata prima che potesse portare a termine il furto.

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FIRENZE – È stata sorpresa mentre tentava di rubare il portafoglio a una turista nel centro di Firenze, ma nei suoi confronti pendeva già un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti aggravati commessi nei mesi scorsi. Protagonista della vicenda una 29enne di nazionalità bulgara, rintracciata dalla Polizia di Stato in via Panzani durante un servizio di osservazione predisposto dalla Squadra Mobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe agito insieme ad altre due connazionali tentando di sottrarre il portafoglio a una turista cinese. Le tre sarebbero però state notate dagli agenti, che sono intervenuti immediatamente bloccandole e denunciandole per tentato furto aggravato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze, fermata mentre tenta un furto: arrestata borseggiatrice seriale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Firenze: borseggiatrice arrestata in via Panzani. E’ accusata di numerosi furti aggravati a Pistoia Borseggiatrice seriale finisce in carcereUna “borseggatrice seriale” di 29 anni, cittadina bulgara, è finita nel carcere di Sollicciano di Firenze.