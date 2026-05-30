La società della Fermana ha annunciato l’intenzione di conquistare la promozione in Serie D. La squadra effettua la rifinitura questa mattina prima del match contro la Pietralunghese. La formazione dovrà recuperare dalla sconfitta subita in Umbria. Si attendono le scelte del tecnico in vista della partita. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla dirigenza, che ha espresso fiducia nel progetto e nella volontà di ottenere il risultato.

Mentre la squadra stamattina sosterrà la rifinitura in vista del match con la Pietralunghese – sarà anche interessante vedere le scelte che mister Gentiliani farà per andare a rimontare la sconfitta patita in Umbria –, a suonare la carica ci ha pensato la società canarina. Anzi, direttamente il presidente Sergio Romoli in persona, facendo seguito alla ’chiamata alle armi’ social (questo il forte slogan scelto dal club) per compattare l’intero ambiente in vista di uno spartiacque fondamentale per la stagione attuale ma anche per il futuro del club. "La gloriosa storia della Fermana non può fermarsi per una distrazione di novanta minuti.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Romoli suona la carica: "Andiamoci a prendere questa Serie D"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, obiettivo Lucca. Evangelisti suona la caricaNel campionato di basket di Serie B interregionale, le squadre in testa alla classifica si preparano alla sfida decisiva in programma domenica...

Roma Women, Rossettini promuove le giallorosse: “Cuore e coraggio, ora andiamoci a prendere la finale”Roma Women e Inter si sono affrontate nella prima semifinale di Coppa Italia femminile, terminando con un pareggio.

Si parla di: Fermana, Romoli suona la carica: Andiamoci a prendere questa Serie D.

Fermana, il piano di Romoli: Voglio almeno la serie CSi è aperto ai microfoni di Fuori Giri, programma radiofonico di Radio Fm il nuovo presidente e amministratore della Fermana Sergio Romoli. Parole chiare, senza troppo girarci intorno alla questione ... ilrestodelcarlino.it

Romoli: La nostra aspirazione è riportare la Fermana in CIl nuovo presidente e amministratore unico della Fermana è Sergio Romoli, imprenditore, produttore cinematografico e consulente del lavoro per il Consorzio Free Group, realtà romana operativa nel ... ilrestodelcarlino.it