Nel campionato di basket di Serie B interregionale, le squadre in testa alla classifica si preparano alla sfida decisiva in programma domenica prossima. Le gare si svolgeranno al PalaEstra e al PalaCorsoni, dove si affronteranno le prime cinque squadre del girone C. Le prime quattro squadre si sfideranno in incontri diretti, determinando così le posizioni finali prima della fine del campionato.

Le sorti del campionato si decideranno domenica prossima. PalaEstra e PalaCorsoni saranno i palcoscenici decisivi per le prime 5 posizioni della classifica in un incrocio a distanza che vedrà impegnate le prime 4 squadre del girone C. La Stosa, reduce da 7 vittorie consecutive e dall’ultima bellissima affermazione sul parquet del PalaFerraris contro la Junior Casale, attende la visita della capolista Lucca. Una formazione, quella lucchese, che fino a domenica scorsa sembrava certa del primo posto, ma a seguito del sorprendente ko casalingo contro GranTorino verrà a Siena per provare a conquistare il ruolo di testa di serie numero 1 nel prossimo tabellone play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, obiettivo Lucca. Evangelisti suona la carica

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