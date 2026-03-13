Roma Women Rossettini promuove le giallorosse | Cuore e coraggio ora andiamoci a prendere la finale

Roma Women e Inter si sono affrontate nella prima semifinale di Coppa Italia femminile, terminando con un pareggio. Rossettini ha commentato la prestazione delle giallorosse, sottolineando l’importanza di cuore e coraggio. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, aprendo la strada alla sfida di ritorno per decidere chi accederà alla finale.

Si chiude con un pareggio la prima partita giocata tra Roma e Inter della semifinale di Coppa Italia femminile. Risultato che rimane leggermente scomodo alle giallorosse ma che lascia comunque accesa la luce per la speranza alla qualificazione. Subito dopo il fischio finale al Tre Fontane il tecnico della Roma Luca Rossettini ha parlato apertamente ai microfoni dei canali ufficiali del club. Le sue parole mostrano orgoglio verso la sua squadra che si è dimostrata valida e con una marcia in più rispetto alle avversarie nonostante il risultato. Secondo l'allenatore, infatti, questo pareggio non rende giustizia a tutto l'impegno che la squadra ha messo in campo.