Ferlaino sostiene la scelta di Allegri come nuovo allenatore del club. L’ex presidente del Napoli ha dichiarato che un tecnico oggi deve saper gestire anche aspetti extrasportivi e che due vittorie potrebbero essere sufficienti a convincere. Ha inoltre evidenziato la fiducia nel progetto e nella capacità di Allegri di adattarsi alle esigenze della squadra. La sua opinione si basa sulla competenza e sull’esperienza dell’allenatore in altri contesti.

Ferlaino appoggia la scelta di puntare su Allegri. L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’arrivo di Max Allegri sulla panchina azzurra per sostituire Antonio Conte. Ferlaino appoggia la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di affidare il Napoli a un allenatore esperto, con forte personalità e che ha vinto tanto in Italia: “ Per me la storia degli uomini conta e la sua parla chiaro: ha vinto scudetti e coppe, è arrivato in finali di Champions, ha allenato grandi giocatori e quindi sa come comportarsi. Un allenatore oggi deve pure gestire. E lui mi pare abbia la personalità giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferlaino è pro Allegri: “Un allenatore oggi deve anche gestire, due vittorie basteranno a convincersi”

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