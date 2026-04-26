Allegri post Milan Juve | Per la Champions servono due vittorie oggi una delle migliori prestazioni di Leao

Dopo il pareggio nel 34° turno di Serie A tra Milan e Juventus, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la prestazione della squadra. Ha evidenziato come per qualificarsi in Champions League siano necessarie almeno due vittorie e ha menzionato un’ottima prestazione di uno dei suoi giocatori. L’allenatore ha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso del postpartita, senza ulteriori dettagli.

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