ferie brevi e low cost caro carburanti incide sul ponte del 2 giugno

Il ponte del 2 giugno è influenzato dall’aumento dei prezzi del carburante, che limita le partenze di lunga durata. Molti italiani optano per ferie più brevi e a basso costo, preferendo mete vicine e riducendo le spese su pasti, alloggio e tempo di permanenza. La dinamica si rispecchia nelle scelte di viaggio, con una diminuzione delle destinazioni lontane rispetto agli anni precedenti. Le variazioni sono legate all’incertezza sui costi e alle condizioni internazionali.

Ferie più brevi e low cost. L’aumento dei prezzi e l’incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul Ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane. Caro carburanti: stangata da 640 milioni di euro Confrontando i listini dei carburanti con quelli in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, il Codacons ha scoperto che la benzina costa in media il 15,4% in più, mentre il gasolio è salito addirittura del 27,5%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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