Iran impennata prezzi dei carburanti | compagnie aeree low cost tagliano i voli

Le compagnie aeree low cost hanno annunciato tagli ai voli a causa dell'aumento dei costi del carburante. La crescita dei prezzi è legata alla guerra in Iran e in Medio Oriente, che ha fatto salire i costi di approvvigionamento. Ryanair, Transavia, Volotea e altre aziende stanno adattando la propria offerta, riducendo il numero di rotte operative e voli disponibili. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche che influenzano il settore del trasporto aereo.

(Adnkronos) – Ryanair, Transavia, Volotea e altre compagnie aeree low cost stanno subendo le conseguenze dell'aumento dei prezzi del carburante per aerei, dovuti alla guerra in Iran e in Medio Oriente, e reagiscono riducendo i voli. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha sottratto un'enorme quantità di petrolio al mercato, facendo schizzare alle stelle il prezzo del carburante per aerei e alimentando i timori di carenze che potrebbero costringere le compagnie aeree a cancellare i voli. Ma le compagnie non stanno aspettando che si verifichi una carenza di rifornimenti per reagire. "Avviso di viaggio: le compagnie aeree stanno cancellando migliaia di voli proprio ora", ha dichiarato Karen Schaler, conduttrice di Travel Therapy Tv, in un reel su Instagram lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

I prezzi del cherosene salgono alle stelle per la guerra in Iran: le compagnie aeree iniziano a cancellare i voliI prezzi del cherosene salgono alle stelle per via della guerra in Iran e le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli: è quanto rivela La...

Voli, riserve ok a Fiumicino e Malpensa. Problemi per le compagnie low costI grandi aeroporti italiani, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio (ma anche Roma-Ciampino e Milano-Linate, pur citata negli ultimi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Preservativi, prezzo in aumento per effetto della guerra in Iran; Preservativi più cari per la guerra in Iran: il leader della produzione globale annuncia un aumento del 30%; Diesel oltre i 2 euro, Roma maglia nera dei rincari: la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti; Guerra in Iran, impennata dei prezzi dei generi alimenti: le voci del mercato rionale \ VIDEO.

Iran: Panetta (Bankitalia); rischio nuova impennata prezzi, Bce deve evitarlaScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Guerra in Iran, salgono i prezzi dei biglietti aerei. I consigli per risparmiare sui voliLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, salgono i prezzi dei biglietti aerei. I consigli per risparmiare sui voli ... tg24.sky.it

Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-scettico-proposta-dell-iran-hormuz-AIEhLRkC #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore - facebook.com facebook

#Iran, le notizie più importanti del 28 aprile sulla #guerra La diretta #askanews x.com