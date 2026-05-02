Caro carburante fallisce la compagnia aerea low cost Spirit

La compagnia aerea low cost Spirit ha annunciato la cessazione delle operazioni, dopo aver attraversato un periodo difficile. La crisi si è aggravata a causa dell’aumento dei costi del carburante, causato dalla guerra in Iran e dalla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha portato il prezzo del cherosene a raddoppiare. La compagnia aveva già problemi finanziari prima di questi eventi, ma la situazione si è aggravata in modo definitivo.

Il vettore era già da tempo in crisi, ma ad essere fatale è stato il caro carburante causato dalla guerra in Iran, con il prezzo del cherosene raddoppiato dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz Spirit Airlines, una delle principali compagnie aeree low cost degli Stati Uniti,cessa ufficialmente le sue operazioni. Il vettore era già da tempo in crisi, ma ad essere fatale è stato ilcaro carburante causato dalla guerra in Iran, con il prezzo del cherosene raddoppiato dopo lachiusura dello Stretto di Hormuz. “Abbiamo avviato una cessazione ordinata delle nostre operazioni, con effetto immediato“, si legge in una nota della compagnia, dove si inviato i clienti a non recarsi in aeroporto perché, a partire dal 2 maggio, i voli non saranno più effettuati.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caro carburante, fallisce la compagnia aerea low cost Spirit Zuppa del Corso secondo voi Donald Trump deve andare a casa #aerei Notizie correlate Stati Uniti, fallisce la compagnia low cost Spirit Airlines“Spirit Airlines sta cessando tutte le sue attività”: con questa comunicazione sull’home page del sito web ufficiale, la compagnia low cost americana... Fallisce la low-cost Spirit: milioni di passeggeri Usa restano senza volo. Dal piano di Trump (fallito) al caro carburante, cosa è successoPer la prima volta dopo quasi un quarto di secolo, un’importante compagnia aerea interrompe le operazioni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spirit Airlines chiude per sempre: 17mila dipendenti a casa; Fallisce la low-cost Spirit: milioni di passeggeri Usa restano senza volo. Dal piano di Trump (fallito) al caro carburante, cosa è successo; Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusura; Fallisce la low-cost americana Spirit: non sopravvive ai rincari della guerra in Iran. Fallisce la low-cost americana Spirit: non sopravvive ai rincari della guerra in IranDopo 34 anni di storia, la compagnia aerea che nell'ultimo anno aveva fatto ricorso in due occasioni al Chapter 11 è costretta a fermare ... huffingtonpost.it Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusuraLeggi su Sky TG24 l'articolo Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusura ... tg24.sky.it Il caro carburante vanifica il tentativo di salvataggio - facebook.com facebook 'Caro-carburante e salvataggio fallito, stop ai voli aerei Spirit'. E' la prima compagnia Usa a interrompere i voli dai tempi dell'11 Settembre #ANSA x.com